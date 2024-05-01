Спасатели из ЯНАО помогли в борьбе с паводком в Тюменской области
Общество, 12:02 12 мая 2024
| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области
Спасатели из ЯНАО помогли в борьбе с паводком в Заводоуковском городском округе и Упоровском районе. Они участвовали в укреплении и патрулировании дамб и земляных насыпей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Сегодня главы муниципалитетов Светлана Касенова и Леонид Сауков проводили сотрудников МЧС из Ямало-Ненецкого автономного округа к месту постоянной дислокации.
"Ребята уезжают домой, а мы, преисполненные благодарностью, говорим им спасибо за готовность прийти на помощь в борьбе со стихией!", — отметила Светлана Касенова.