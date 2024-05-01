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Спасатели из ЯНАО помогли в борьбе с паводком в Тюменской области

Общество, 12:02 12 мая 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Спасатели из ЯНАО помогли в борьбе с паводком в Заводоуковском городском округе и Упоровском районе. Они участвовали в укреплении и патрулировании дамб и земляных насыпей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Сегодня главы муниципалитетов Светлана Касенова и Леонид Сауков проводили сотрудников МЧС из Ямало-Ненецкого автономного округа к месту постоянной дислокации.

"Ребята уезжают домой, а мы, преисполненные благодарностью, говорим им спасибо за готовность прийти на помощь в борьбе со стихией!", — отметила Светлана Касенова.

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# паводок , спасатели

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