Спасатели из ЯНАО помогли в борьбе с паводком в Тюменской области

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Спасатели из ЯНАО помогли в борьбе с паводком в Заводоуковском городском округе и Упоровском районе. Они участвовали в укреплении и патрулировании дамб и земляных насыпей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Сегодня главы муниципалитетов Светлана Касенова и Леонид Сауков проводили сотрудников МЧС из Ямало-Ненецкого автономного округа к месту постоянной дислокации.

"Ребята уезжают домой, а мы, преисполненные благодарностью, говорим им спасибо за готовность прийти на помощь в борьбе со стихией!", — отметила Светлана Касенова.