В Тюмени горит кровля двух домов и баня
Происшествия, 12:14 13 мая 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Кровля двух домов и баня горят на Курганском проезде, 19 в Тюмени 13 мая. На месте работают подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ведомства. В тушении пожара задействованы 9 единиц основной и 2 единицы специальной техники, 38 человек личного состава регионального МЧС.
Сообщение спасателям о возгорании поступило около 12 часов.
Виктория Макарова