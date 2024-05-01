В Тюмени горит кровля двух домов и баня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кровля двух домов и баня горят на Курганском проезде, 19 в Тюмени 13 мая. На месте работают подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ведомства. В тушении пожара задействованы 9 единиц основной и 2 единицы специальной техники, 38 человек личного состава регионального МЧС.

Сообщение спасателям о возгорании поступило около 12 часов.

Виктория Макарова