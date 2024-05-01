Тобольская художница рисует драконов в московском метро

предоставлено Анастасией Иликпаевой предоставлено Анастасией Иликпаевой

Художница из Тобольска Анастасия Иликпаева участвует в проекте "Искусство в метро" в Москве. Она рисует драконов в технике акварель на станции "Парк культуры" 13 и 14 мая.

"Я стою между переходами на радиальную и оранжевую ветками. Драконы - потому, что подземелье, почти сеть пещер. И сейчас Год дракона. Я несколько маленьких рисунков сделала формата А3, и будут еще три относительно больших: 30х40 и 20х30. Итого планирую представить 12 драконов, по числу месяцев", - пояснила Анастасия в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

По наблюдениям художницы, которая работает в метро два часа, люди все больше спешат, но некоторые останавливаются: "Смотрят, поднимают голову вверх в поисках дракона. Потом смеются и говорят, что им нравится. Один маленький человек сказал, что для него большая честь познакомиться с настоящим художником".

Организаторы проведут отбор работ участников проекта "Искусство в метро" для выставки.

Добавим, тоболячка Анастасия Иликпаева первый раз в жизни рисует в метро. Попала в проект благодаря сотрудничеству с "Выставочными залами Москвы". В галерее "Солнцево" ее работы вошли в экспозицию "Дом есть" в 2023 г. С начала 2024 г. она участвовала в новогодней выставке-ярмарке 3.0 в галерее "А3". В сентябре планируется персональная выставка в "Солнцево".

Анжела Лебедева