Выставка "Технологический фольклор" тобольского художника представлена в московской галерее

| Фото: vk.com/yolka_art | Фото: vk.com/yolka_art

Работы тоболячки Анастасии Иликпаевой находятся на выставке "Технологический фольклор" в галерее YOLKA art на Ходынском бульваре в Москве. Это первая персональная экспозиция работ художника.

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" Анастасия Иликпаева рассказала, что работы создавались специально под выставку, под единую концепцию и тему.

"На выставке индустриальная тема перемешивается с хтонической. Есть работы, которые чисто фольклорные, например, " Червь". Первобытные представления о черве переходят с развитием общества в рыбу, змею, змея, дракона. Это ещё и идея проглатывания, поглощения, присвоения. А есть работы более индустриальные "Завод города N", " Станция города N" - в них есть робот, как символ прогрессирующей технологичности в индустрии", - говорит она.

Что касается темы фольклора в работе, то, по словам тобольского художника, это информация, передающаяся из уст в уста на протяжении многого времени: "У меня в работах переработка этой информации, переосмысление, идея связи универсальных представлений о мире и нашей действительности, просачивания фольклора в нашу жизнь".

С хозяйкой московской галереи Юлией Хижняк тоболячка познакомилась через интернет. Первая заинтересовалась работами Анастасии Иликпаевой. Пространство для экспозиций москвичка открыла в пандемию. Сейчас в ней представляют свои работы современные художники.

"Это первая моя персональная выставка, состоящая из восьми работ. Но отдельно другие работы уже успели побывать на групповых выставках в Москве. Так, листы из серии "Дом" участвовали в групповой выставке в SHE Art gallery, "Призракология постсоветских пространств" была представлена в музее Эрарта в Санкт-Петербурге, выставка "Голос городов", коллаж выставлялся в рамках фестиваля коллажного искусства Реж-да-клей", - сказала Анастасия Иликпаева.

Познакомиться с работами художницы из Тобольска можно по ссылке.

Анжела Лебедева