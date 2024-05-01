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В трех районах Тюменской области разобьют новые плантации под ягоды

Экономика, 12:15 14 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Площадь ягодных садов планируют увеличить на 16 га в Ялуторовском, Викуловском районах и Заводоуковском городском округе в 2024 году. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Самые большие новые плантации разобьют в Ялуторовском районе. Предприниматель Эльмар Ибуков планируется посадить черную смородину на 10 га.

В Викуловском районе предприятие "Миг" готовит под посадку черноплодной рябины 4 га, а под рябину – 0,8 га.

Сотрудники "Тюменского лесосеменного центра" заложили первый гектар под смородину, малину, жимолость и облепиху в Заводоуковском городском округе.

Как отмечают хозяйственники, посадки в уже действующих ягодных садах благополучно пережили заморозки, кусты идут в рост и дали соцветия. Они ожидают хороший промышленный урожай ягод.

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# АПК , ягоды

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