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Около 1,5 тонн гуманитарной помощи отправили тоболяки в зону СВО с начала 2024 года

Общество, 17:18 15 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 1,5 тонны гуманитарной помощи отправили жители Тобольского района в зону специальной военной операции с начала 2024 года. Военнослужащие получили 208 окопных свечей и 40 именных посылок из дома, сообщает пресс-служба районной администрации.

Жители сельских поселений отправляют сапоги, термобелье, постельные принадлежности, средства личной гигиены, маскировочные сети, продукты длительного хранения, сухой душ, кухонную утварь, строительные инструменты. Дети отправляют рисунки и письма солдатам со словами поддержки.

В свою очередь, бойцы с передовой передают привет землякам и благодарят их за поддержку. Так, недавно видеопослание получили жители Байкаловского сельского поселения.

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# гуманитарная помощь , СВО

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