Мошенники из Казани украли у тюменских предпринимателей 2,5 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2,5 млн рублей украли у тюменских предпринимателей участники организованной группы из Казани. Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего и 24-летнего жителей столицы Республики Татарстан, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2023 года старший подсудимый прибыл в автосалон в Тюмень для покупки автомобиля Кia Cerato. Он представил поддельный паспорт и оформил кредит на машину, причинив кредитной организации ущерб на сумму 2, 5 млн рублей. В мае 2023 года подсудимые приехали в Тюменскую область купить машину Volkswagen Polo стоимостью 1,9 млн рублей. В этот раз схема не сработала. Работник автосалона обнаружил подделку паспорта гражданина Российской Федерации.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и два года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего на сумму 2,5 млн рублей.

Материалы дела в отношении двух участников группы выделены в отдельное производство.