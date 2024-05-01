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Тюменская область и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Общество, 18:49 15 мая 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Агентство туризма и продвижения Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана. Договоренность достигнута в ходе бизнес-миссии представителей региона в Республику, которая проходит с 13 по 16 мая.

Активная работа в рамках соглашения уже идет, сообщают в Агентстве туризма и продвижения. Возможности Тюменской области в сфере туризма презентовали на встречах с отраслевыми партнерами Республики. Состоится информационный тур для компаний Республики Узбекистан в Тюменскую область.

Ответный визит тюменских туроператоров в Узбекистан запланирован на октябрь, сообщает инфоцентр правительства региона.

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# туризм , Узбекистан

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