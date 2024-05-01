В тюменском проекте "Морфология улиц" поучаствует автор огромного желтого утенка из Парка Горького

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Десять авторов примут участие в проекте "Морфология улиц", в том числе 13-летняя художница из Тюмени по итогам основного опен-колла. За месяц организаторы получили 191 заявку от художников из 33 городов России, а также Грузии, Казахстана и Беларуси, сообщает мультицентр "Контора пароходства".

В шорт-лист проекта вошли NADYA.O из Санкт-Петербурга — уличная художница, участница фестивалей уличного искусства Stenograffia, "Карт-Бланш", российских арт-ярмарок, арт-директор сверхгазеты "Колми" про современное искусство, образование и музыку. Художник, который использует скульптуру, живопись и инсталляции для создания новых смыслов между полярными понятиями Стас Багс из Санкт-Петербурга. Его работы хранятся в музеях, библиотеках и частных коллекциях в России, Нидерландах, США, Македонии, Финляндии, Германии и Франции. В Тюмени для "Морфологии улиц" он проведет лабораторию и создаст мурал. Также приедет Андрей Люблинский из Санкт-Петербурга — профессиональный дизайнер, художник, независимый куратор, член Союза художников России и участник группы "Колдовские художники". Автор "Красных человечков" в Перми, огромного желтого утенка в московском Парке Горького, масштабной инсталляции "Дружба народов" на ВДНХ, команда из Москвы и Санкт-Петербурга Ольга Зубова, Наталья Королёва и другие.

Самой юной участницей за всю историю "Морфологии улиц" станет Ева Голянская из Тюмени. 13-летняя художница является автором иллюстраций, коллажей, скульптур и изделий из шерсти. Она создаст спецпроект во время детской творческой лаборатории.

Уже в июле участники начнут создавать на улицах Тюмени муралы, а также работы с вышивкой, мозаикой и апсайклинг-арт. Тема проекта 2024 года — "Коадаптация". Часть работ художники создадут вместе с жителями Тюмени во время бесплатных творческих лабораторий.

Напомним, что в этот раз, помимо основного приема заявок, команда "Морфологии улиц" вместе с генеральным партнером проекта Альфа-Банком проводили специальный опен-колл на тему "Из пункта А..". Его итоги станут известны к концу мая.