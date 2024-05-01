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Полувековой насос заменят на Велижанском водозаборе

Общество, 18:29 16 мая 2024

Тюмень Росводоканал | Фото: Тюмень Росводоканал

Работы по замене промывного насоса ведет "Росводоканал Тюмень" на Велижанских водоочистных сооружениях. Новое оборудование повысит надежность станции водоподготовки на несколько десятилетий, отмечают в пресс-службе компании.

"Старый насос прослужил полвека и уже не подлежит ремонту", — прокомментировал инженер Велижанских водоочистных сооружений "Росводоканал Тюмень" Анатолий Калугин.

Современный насос отличается от прежнего формой, имеет иное основание, поэтому для него потребовалось залить новую бетонную опору. После того, как оборудование будет установлено, к нему подключат коммуникации.

Промывные насосы необходимы для плановой промывки фильтров, которые проводятся по установленному графику каждые сутки.

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# Росводоканал Тюмень

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