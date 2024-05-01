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На трассе Тюмень - Омск разбирают временную дамбу

Общество, 15:46 16 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временную дамбу разбирают после спада воды на трассе Тюмень - Омск, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Уровень воды в реке Ишим стабильно идёт на спад. Угрозы перелива через федеральную трассу Тюмень - Омск в Абатском районе больше нет. Дорожники уже начали разбирать временную насыпь.

Из-за демонтажа движение на этом участке трассы ограничено - транспорт пропускают в реверсивном режиме с ограничением скорости. Когда работы завершатся, дорогу полностью откроют для проезда автомобилей.

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# дамба , трасса Тюмень - Омск

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