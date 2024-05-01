На трассе Тюмень - Омск разбирают временную дамбу
Общество, 15:46 16 мая 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Временную дамбу разбирают после спада воды на трассе Тюмень - Омск, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Уровень воды в реке Ишим стабильно идёт на спад. Угрозы перелива через федеральную трассу Тюмень - Омск в Абатском районе больше нет. Дорожники уже начали разбирать временную насыпь.
Из-за демонтажа движение на этом участке трассы ограничено - транспорт пропускают в реверсивном режиме с ограничением скорости. Когда работы завершатся, дорогу полностью откроют для проезда автомобилей.