На трассе Тюмень - Омск разбирают временную дамбу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временную дамбу разбирают после спада воды на трассе Тюмень - Омск, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Уровень воды в реке Ишим стабильно идёт на спад. Угрозы перелива через федеральную трассу Тюмень - Омск в Абатском районе больше нет. Дорожники уже начали разбирать временную насыпь.

Из-за демонтажа движение на этом участке трассы ограничено - транспорт пропускают в реверсивном режиме с ограничением скорости. Когда работы завершатся, дорогу полностью откроют для проезда автомобилей.