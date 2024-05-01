Более 250 тыс. нарушений ПДД выявили камеры на дорогах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 250 тыс. нарушений ПДД выявили камеры на дорогах Тюменской области. Большинство из них – превышение скорости, сообщает Госавтоинспекция региона.

Около семи тысяч нарушений – проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора. В регионе действуют несколько видов приборов фотофиксации.

С апреля этого года камеры на региональных и федеральных автодорогах настроены на новую функцию. Комплексы выявляют опасные нарушения на федеральных трассах Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск и на региональных дорогах. ДТП из-за выезда на встречную полосу характеризуются большой тяжестью последствий.

Госавтоинспекция напоминает, что камеры на дорогах Тюмени фиксируют также движение по полосе для маршрутного транспорта, непредоставление преимущества пешеходам и нарушение правил остановки транспорта.

Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области