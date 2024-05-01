Сразу шесть человек впервые в истории тюменского чирлидинга получили звание мастера спорта

| Фото: федерация чир спорта Тюменской области | Фото: федерация чир спорта Тюменской области

60 представителей Тюменской области поучаствовали в чемпионате и первенстве России по чир спорту в Москве. Атлеты выступили в двух дисциплинах, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

В дисциплине "Групповые станты" им удалось завоевать пять призовых мест. В категории 8-11 лет второе место заняла команда Victory Diamond, а третье - Victory Honey. В категории 12-14 лет обладателем золотой награды стала команда Victory Cinnabon, бронзовые медали взяли Victory Gold.

Среди спортсменов старше 16 лет чемпионами стали представительницы Victory Dream Chasers. Для девочек это была вторая победа на всероссийских соревнованиях за последние два месяца, и это дает право на присвоение разряда. Звание мастера спорта получат Виктория Адарьева, Кира Басманова, Татьяна Куликова и Виктория Асеева.

В групповых программах команды тюменского региона взяли две награды. Команда Victory 16+ удивила трибуны своим выступлением и завоевала серебряные медали чемпионата России, отстав всего на шесть баллов от семикратных чемпионов России. Команде Victory Junior 12-14 покорилась высшая ступень пьедестала.

Впервые тюменская федерация представила на чемпионате сборную Victory 16+, в которую вошли воспитанники сразу двух клубов— "Дельта" и Victory. Ранее ребята соперничали в рамках региональных соревнований и завоёвывали медали всероссийских турниров по отдельности. Теперь объединились и стали вице-чемпионами страны во взрослой категории. В тренерский штаб, приведший команду к наградам, вошли наставники Victory Татьяна, Виктор и Владимир Ерошенко.

Дарья Аширова и Дмитрий Фишман также выполнили норматив мастера спорта. Таким образом, сразу шесть человек впервые в истории тюменского чирлидинга получили звание мастера спорта.