Лучших экспортёров определили в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучших экспортёров определили в Тюменской области. Поставляют свою продукцию они как в ближнее, так и в дальнее зарубежье.

"Рынок сейчас радикально изменился, но при этом задачи остались прежними - качественно выполнять свою работу и искать новые возможности для роста, - отметил генеральный директор НПО "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - Сейчас наши основные деловые партнеры находятся в Беларуси и Казахстане. Именно туда мы отправляем отремонтированные газотурбинное оборудование. На ближайшее будущее можно предположить, что потребность в таких работах будет только расти и вполне возможно появятся заказчики из других стран".

По итогам регионального этапа конкурса "Экспортёр года - 2024" лучших выявили в 12 номинациях: в сфере промышленности — ООО "Армотех"; в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса — ООО "Заводоуковский маслозавод";в сфере услуг — ООО "Новые технологии севера"; в сфере машиностроения — ООО НПО "Базовое машиностроение"и т. д.

Трейдер года — ООО "ЕВРАЗИЯ ИМПЭКС", прорыв года — ООО "ВИВА". Лучшая женщина-экспортер — Екатерина Истомина (гендиректор ООО "ОКЕЙЧ"). Молодой предприниматель-экспортер — ООО "ТюменьНефтеТехнологии", сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.