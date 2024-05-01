Три человека погибли в пожарах в Тюменской области за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 техногенных пожаров ликвидировали подразделения противопожарной службы Тюменской области за прошедшую неделю. В результате происшествий погибли три человека, сообщает пресс-служба ведомства.

На тушение травы выезжали 15 раз, шесть из них - ландшафтные пожары. Пожарные реагировали на семь дорожно-транспортных происшествий, семь человек травмированы. Короткое замыкание стало основной причиной пожаров на прошлой неделе.

Жителям и гостям Тюменской области напоминают, что с 5 апреля 2024 года веден особый противопожарный режим. Граждан просят соблюдать правила пожарной безопасности. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам экстренных служб "101" или "112".