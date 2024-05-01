Полиция Тюмени ищет подозреваемого в краже

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Полицейские устанавливают личность мужчины, который, воспользовавшись утерянной банковской картой, похитил денежные средства. Он расплатился чужой картой в магазинах Тюмени.

В совершении данного преступления подозревается молодой человек, который был одет в чёрную кепку, чёрную толстовку, тёмные джинсы, тёмные кроссовки с белыми полосам, сообщает УМВД по Тюменской области.

Если вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 29-16-00, ли