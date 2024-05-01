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Площадь почетных граждан начали обустраивать в Тобольске

Общество, 13:52 21 мая 2024

из телеграм-канала Максима Афанасьева | Фото: из телеграм-канала Максима Афанасьева

Работы по созданию площади Почетных граждан начались у здания городской думы в Тобольске. Помимо установления колоннад с барельефами производится благоустройство площади, написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

Всего в списке почетных и заслуженных граждан сегодня — более 90 человек и организаций Тобольска и Тобольского района. Первым в книгу почета города занесли имя Дмитрия Менделеева в 1899 году.

На площади будут установлены светильники, скамьи, урны, высажены деревья и кустарники. Создадут барельеф, посвященный истории Тобольска. Работы планируют закончить в августе.

из телеграм-канала Максима Афанасьева | Фото: из телеграм-канала Максима Афанасьева

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# благоустройство , Тобольск

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