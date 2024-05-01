Площадь почетных граждан начали обустраивать в Тобольске
Общество, 13:52 21 мая 2024
| Фото: из телеграм-канала Максима Афанасьева
Работы по созданию площади Почетных граждан начались у здания городской думы в Тобольске. Помимо установления колоннад с барельефами производится благоустройство площади, написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.
Всего в списке почетных и заслуженных граждан сегодня — более 90 человек и организаций Тобольска и Тобольского района. Первым в книгу почета города занесли имя Дмитрия Менделеева в 1899 году.
На площади будут установлены светильники, скамьи, урны, высажены деревья и кустарники. Создадут барельеф, посвященный истории Тобольска. Работы планируют закончить в августе.
| Фото: из телеграм-канала Максима Афанасьева