87 лагерей с дневным пребыванием откроются в Тюмени летом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

87 лагерей с дневным пребыванием будут работать в Тюмени этим летом. 55 из них — на базе школ, 25 — в организациях сферы спорта и молодежной политики, 7 — на базе учреждений культуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

В планах — организовать отдых для более чем 25 тыс. детей. Также будут организованы отдых и оздоровление 4 тыс. 445 детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и более 700 детей из семей участников СВО.

Откроются три лагеря палаточного типа для 1 тыс. 330 детей.

Первая летняя оздоровительная смена начинается 3 июня.