87 лагерей с дневным пребыванием откроются в Тюмени летом
Общество, 12:03 22 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
87 лагерей с дневным пребыванием будут работать в Тюмени этим летом. 55 из них — на базе школ, 25 — в организациях сферы спорта и молодежной политики, 7 — на базе учреждений культуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.
В планах — организовать отдых для более чем 25 тыс. детей. Также будут организованы отдых и оздоровление 4 тыс. 445 детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и более 700 детей из семей участников СВО.
Откроются три лагеря палаточного типа для 1 тыс. 330 детей.
Первая летняя оздоровительная смена начинается 3 июня.