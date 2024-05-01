  • 22 мая 202422.05.2024среда
  • USD90,4082
    EUR98,2971
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

87 лагерей с дневным пребыванием откроются в Тюмени летом

Общество, 12:03 22 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

87 лагерей с дневным пребыванием будут работать в Тюмени этим летом. 55 из них — на базе школ, 25 — в организациях сферы спорта и молодежной политики, 7 — на базе учреждений культуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

В планах — организовать отдых для более чем 25 тыс. детей. Также будут организованы отдых и оздоровление 4 тыс. 445 детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и более 700 детей из семей участников СВО.

Откроются три лагеря палаточного типа для 1 тыс. 330 детей.

Первая летняя оздоровительная смена начинается 3 июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# летние лагеря

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 22.05.2024В Тюменской агломерации к сетям водоснабжения подключили 995 домовладений
12:14 22.05.2024Тюменцы могут взаимодействовать с МФЦ через VK Мессенджер
12:03 22.05.202487 лагерей с дневным пребыванием откроются в Тюмени летом
11:52 22.05.2024В Тюменском районе пройдет фестиваль ко Дню славянской письменности и культуры