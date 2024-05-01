Владимир Якушев: за 60 лет тюменская нефтяная отрасль кардинально изменилась

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе

Приветствие участникам научно-практической конференции "ТЭК Тюменского региона и экономика России" направил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он отметил, что за шесть десятилетий Тюменская нефтяная отрасль кардинально изменилась.

"Уверен, что люди, стоявшие у её истоков, были бы поражены масштабами, которых она достигла. За это благодарю каждого, кто принимал участие в становлении и развитии отрасли", - говорится в телеграмме.

Владимир Якушев напомнил, что на скважинах Усть-Балыкского, Шаимского и Мегионского месторождений были добыты и отправлены в Омск, на ближайший нефтеперерабатывающий завод, сотни тонн чёрного золота. Так началась новая, важная глава в истории тюменского региона, которая на десятилетия определила экономику не только Западной Сибири и Урала, но и всей страны.

Полпред подчеркнул, что пробная эксплуатация скважин легла на плечи геологоразведчиков. Они мобилизовали свои внутренние ресурсы и, несмотря на практически полное отсутствие нефтедобывающей инфраструктуры, достигли поставленных целей.

Отметим, конференция "ТЭК Тюменского региона и экономика России" приурочена к юбилею первой промышленной нефти региона. Участие в ней принимают эксперты, ученые и ветераны в сфере нефтепереработки и нефтегазовой добычи.