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Пара из Тюмени сыграет свадьбу в стиле "барби" в шоу на телеканале "Пятница!"

Общество, 17:03 23 мая 2024

Пара из Тюмени Екатерина и Данила стали участниками проекта реалити-шоу "Четыре свадьбы" на телеканале "Пятница!". Молодые люди устроят свадьбу в стиле "барби".

24-летняя Екатерина — студентка медицинского университета, будущий врач-терапевт, ее жениху Даниле — 25 лет, он работает в общепите. Они познакомились в заведении, в котором работал молодой человек. Пара встречается более двух лет.

По правилам шоу в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

Бюджет свадьбы Екатерины и Данила — 230 тыс. рублей. Фишка торжества — первый танец молодых с элементом кукольных движений.

Удастся ли тюменцам победить в реалити-шоу, станет известно 23 мая на телеканале "Пятница!", начало — в 18 часов 30 минут.

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# свадьба , шоу

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