Тюменские поисковики передали экспонаты музею "Молодая гвардия" города Краснодона

| Фото: t.me/krasnodoninfo | Фото: t.me/krasnodoninfo

Экспонаты передали представители Тюменского областного поискового центра им. А. Ольховского музею "Молодая гвардия" города Краснодона. Они привезли смертный медальон советского солдата, каску, личные предметы бойца и другие вещи, которые были найдены ими в экспедициях.

"Нам было очень важно поделиться нашей богатой базой экспонатов именно с музеем "Молодая гвардия". Потому что это… единое целое. История Великой Отечественной войны. И мы хотим оставить кусочек нашей истории на Краснодонской земле", сказала учредитель ТРОО "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" Татьяна Ольховская.

Также во дворце культуры "Молодой гвардии" организовали пять интерактивных площадок, на которых школьники Краснодона познакомились со снаряжением, узнали больше о деятельности поискового центра, полевых экспедициях, истории Великой Отечественной войны.

"Наш цикл интерактивных площадок называется "Нам доверена память". Ребята проходят по нескольким станциям. На них в интересных формах знакомятся с нашей работой, историей ВОВ, нашими акциями и проектами. Поднимать эти темы и помнить историю важно всегда", - подчеркнул председатель правления ТРОО "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" Ростислав Ольховский.

Отметим, что специалисты поискового центра работали в Краснодоне четыре дня. С собой они привезли также гуманитарную помощь в госпитали города Луганска и общеобразовательные школы города и Краснодонского района. Поездка состоялась в рамках проекта "Связь поколений" при поддержке гранта губернатора Тюменской области, пишет областной поисковый центр.