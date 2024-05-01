Сотрудники МЧС не выявили нарушений в детских загородных лагерях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 проверок загородных детских лагерей провели сотрудники главного управления МЧС России по Тюменской области в преддверии летних каникул. Нарушений выявлено не было. Лагеря готовы к детской оздоровительной компании.

Об этом на пресс-конференции "Обеспечение безопасности детей на летних каникулах" сообщил заместитель начальника отдела надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Тюменской области Михаил Мураев.

По его словам, всего на контроле главного управления находятся 660 лагерей, которые участвуют в детской оздоровительной кампании. Из них 18 загородных стационарных, 10 – палаточных и 632 – дневного пребывания.

"На всех остальных объектах проводятся профилактические визиты. В их рамках мы доводим до руководителей и персонала основные требования и при необходимости оказываем учреждениям консультативную помощь", - подчеркнул Михаил Мураев.

Летом сотрудники управления проведут в лагерях тренировочные эвакуации, высадки пожарной техники, походы в пожарные части.

Инна Кондрашкина