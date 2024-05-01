Сервисами "Комнаты здоровья" в СберБанк Онлайн россияне воспользовались 1,5 млн раз

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В любое время суток в едином онлайн-пространстве бесплатного сервиса от Сбера можно позаботиться о своём здоровье: записаться на приём к врачу, медицинские исследования, заказать лекарства и многое другое

1,5 млн раз клиенты Сбера воспользовались инновационным сервисом "Комната здоровья" в СберБанк Онлайн — в нём собрано всё, что нужно каждому для заботы о своём здоровье. Такие данные озвучил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Один из наиболее востребованных сервисов — это решение "Анализ симптомов", которое на основе искусственного интеллекта помогает пользователю подобрать врача нужной специальности. Надо только указать свой пол и возраст, описать симптомы и ответить на несколько уточняющих вопросов. После этого в приложении СберЗдоровье можно будет записаться к конкретному специалисту.

В СберБанк Онлайн найти "Комнату здоровья" можно через виртуальные ассистенты Салют или через поисковую строку. "Комната здоровья" также доступна везде, где есть голосовые помощники Сбера, в том числе в умных устройствах Sber — смарт-телевизорах и ТВ-приставках SberBox. Чтобы войти в "комнату", скажите виртуальному ассистенту "Запусти „Комнату здоровья“", "Открой „Комнату здоровья“" или "Комната здоровья".