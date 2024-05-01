Тюменских студентов приглашают на акселерационную программу "Технохаб 2.0"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Акселерационная программа "Технохаб 2.0", направленная на подготовку инженеров-предпринимателей, стартовала в ТИУ. Принять участие могут студенты 2-3 курсов любых направлений и разных вузов, готовые представить свои бизнес-проекты и развивать предпринимательские навыки. Зарегистрироваться можно по ссылке, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Участники научатся строить воронки продаж, продвигать свой продукт, используя основы маркетинга, формировать бренд стартапа, бизнес-план и финансовую модель. Запланированы мастер-классы по ораторскому искусству и подготовке к питч-сессии. Демо-день и закрытие программы состоится 16 сентября на Промышленно-энергетическом форуме TNF.

Напомним, "Технохаб" реализуется в ТИУ более трех лет. За последний год участие в программе приняли около 1,5 тыс. студентов, которые представили 120 стартапов. Многие из участников "Технохаба" продолжают работу уже в программе "Стартап как диплом", имея юридическое лицо и инвестиционную поддержку.