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В Тюменской области уничтожили снаряд времен гражданской войны

Происшествия, 17:07 24 мая 2024

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Снаряд времен гражданской войны, обнаруженный при земляных работах в Тобольском районе, обследовали и уничтожили специалисты инженерно-технического отделения ОМОН территориального управления Росгвардии, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Когда специалисты получили информацию о подозрительном предмете, на место выехала инженерно-досмотровая группа ОМОН. После спецмероприятий идентифицирован артиллерийский снаряд времен гражданской войны. Боеприпас со следами сильнейшей коррозии мог представлять опасность для окружающих. Его перевезли на полигон с соблюдением необходимых мер безопасности и уничтожили.

Видео: Управление Росгвардии по Тюменской области

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# Росгвардия по Тюменской области , снаряд

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