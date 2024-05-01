В Тюменской области уничтожили снаряд времен гражданской войны

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Снаряд времен гражданской войны, обнаруженный при земляных работах в Тобольском районе, обследовали и уничтожили специалисты инженерно-технического отделения ОМОН территориального управления Росгвардии, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Когда специалисты получили информацию о подозрительном предмете, на место выехала инженерно-досмотровая группа ОМОН. После спецмероприятий идентифицирован артиллерийский снаряд времен гражданской войны. Боеприпас со следами сильнейшей коррозии мог представлять опасность для окружающих. Его перевезли на полигон с соблюдением необходимых мер безопасности и уничтожили.

Видео: Управление Росгвардии по Тюменской области