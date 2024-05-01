Азам каллиграфии обучили гостей выставки на ВДНХ на стенде Тюменской области

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Основам каллиграфии обучили посетителей стенда Тюменской области на выставке "Россия" В Москве. Мастер-класс приурочен ко Дню славянской письменности и культуры, сообщает инфоцентр правительства региона.

Каллиграф предлагал участникам интерактива написать одну из букв алфавита в старославянском стиле.

Гостям вручали первые в стране региональные прописи. В тетради на каждую букву алфавита подобрано слово, отражающее историю региона в лицах и событиях. Издание можно использовать как раскраску.