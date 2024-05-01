  • 24 мая 202424.05.2024пятница
  • USD90,2486
    EUR97,8788
  • В Тюмени 7..9 С 1 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Азам каллиграфии обучили гостей выставки на ВДНХ на стенде Тюменской области

Общество, 19:00 24 мая 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Основам каллиграфии обучили посетителей стенда Тюменской области на выставке "Россия" В Москве. Мастер-класс приурочен ко Дню славянской письменности и культуры, сообщает инфоцентр правительства региона.

Каллиграф предлагал участникам интерактива написать одну из букв алфавита в старославянском стиле.

Гостям вручали первые в стране региональные прописи. В тетради на каждую букву алфавита подобрано слово, отражающее историю региона в лицах и событиях. Издание можно использовать как раскраску.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , каллиграфия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:35 24.05.2024В Уватском и Тобольском районах готовятся к паводку
21:45 24.05.2024640 тобольских выпускников встретили последний звонок на Базарной площади
21:44 24.05.202483 тюменских студента отправились на Российскую студвесну в Саратов
19:33 24.05.2024Туристический кластер появится рядом с тюменской "Жемчужиной Сибири"