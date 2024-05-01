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Тюменский врач выявил у пациентки редкий вид рака

Общество, 12:53 25 мая 2024

wny-obgyn.com | Фото: wny-obgyn.com

Редкое заболевание - медуллярный рак щитовидной железы выявил врач Медицинского консультативно-диагностического центра в Тюмени. Новообразование развивается из специфических клеток щитовидной железы, вырабатывающих кальцитонин, сообщает медучрежение.

В самом начале заболевание может протекать бессимптомно, но затем появляются кашель, одышка, осиплость, охриплость голоса и увеличение лимфатического узла шеи.

"Этот случай из реальной врачебной практики - яркий пример того, что даже самые серьезные заболевания на ранних стадиях бывает сложно распознать из-за отсутствия специфических жалоб и симптомов", - поделилась врач-эндокринолог МКДЦ Мадлена Соломонян.

К ней обратилась 35-летняя пациентка. Особых жалоб у женщины не было, биопсия узла щитовидной железы показывала доброкачественный процесс. Но исследование на содержание онкомаркера в крови, свидетельствовало о повышении уровня кальцитонина в два раза.

Учитывая возраст пациентки и результаты исследования, эндокринолог заподозрила начальную стадию медуллярного рака щитовидной железы и рекомендовала ей повторно пройти пункционную биопсию. Врачу пришлось разъяснять женщине серьезность ситуации и убеждать ее в необходимости дальнейшего обследования.

Опасения эндокринолога подтвердились и женщину направили к врачу-онкологу и в скором времени ей провели операцию по удалению злокачественной опухоли. Благодаря тому, что эндокринолог своевременно выявил медуллярный рак щитовидной железы, удалось избежать серьезных осложнений заболевания.

В настоящий момент пациентка отмечает улучшение самочувствия, продолжает проходить заместительную гормональную терапию, а также постоянно наблюдаться у врача-онколога и врача-эндокринолога по месту жительства.

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# МКДЦ

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