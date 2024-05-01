Молодых тюменцев приглашают поучаствовать в форуме "Область будущего" в Липецке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежь Тюменской области может принять участие во Всероссийском образовательном форуме "Область будущего" для представителей IT-сферы, который пройдет в Липецке с 15 июля по 4 августа. Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 2 июня. Принять участие в форуме могут молодые люди от 14 до 35 лет, имеющие опыт в разработке цифровых продуктов и заинтересованные в развитии компетенций в сфере IT.

"В век информационных технологий IT-специалисты становятся все востребованнее: в вузах запускают новые элективы, открываются различные обучающие курсы. На форуме молодые специалисты прокачают свои знания, а те, кто только пробует себя в сфере — определятся с направлением", — сказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Как сообщает издание "КП-Тюмень", участников ждут три профильные смены: "Первые в IT" для представителей Российского движения детей и молодежи "Движение Первых"; "IT-ГОРОД" для специалистов области дата-саентист, дата-инженеров и аналитиков, Python, JavaScript, PHP, Dart и Java-разработчиков, а также начинающих разработчиков социально-ориентированных IT-инструментов; "IT-ИСКУССТВО" для представителей индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR — разработчиков, веб-дизайнеров, графических дизайнеров, моушн-дизайнеров, геймдизайнеров, а также представителей творческой IT-индустрии и разработки игр.