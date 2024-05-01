Мастер-классы, викторины ждут тоболяков в День защиты детей

| Фото: мультицентр «Моя территория» в Тобольске | Фото: мультицентр «Моя территория» в Тобольске

Фестиваль в честь Дня защиты детей пройдет в Аптекарском саду в Тобольске 1 июня. Тоболяки пройдут мастер-классы, поучаствуют в викторине и посмотрят семейный спектакль.

Как сообщает издание "АиФ - Тюмень", в день открытия ежегодной летней площадки жители города смогут поучаствовать в мастер-классе по лепке из полимерной глины, нарисовать картину вместе со своей семьей. Взрослые гости фестиваля попробуют чай на основе натуральных трав и поучаствуют в беседе с психологом, а дети поиграют в игру "Горячая картошка" и попрыгают на длинной скакалке.

В финале фестиваля пройдет интерактивная викторина для родителей "Это мой ребенок". Семья, которая наберет наибольшее количество баллов, получит в подарок сертификат на семейную фотосессию. Также состоится показ семейного моноспектакля в жанре сторителлинга "Невидимый слон".