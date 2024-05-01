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Владимир Якушев вручил многодетной семье орден "Родительская слава" в Тюмени

Общество, 13:06 26 мая 2024

пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Орден "Родительская слава" вручил многодетной семье Якуниных из Тюмени полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев. Андрей и Наталья Якунины воспитывают восемь детей: старшему сыну 23 года, младшему ребёнку – 4 года. Наталья работает врачом в тюменском областном наркологическом диспансере. Андрей - директор АНО "Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие". Старший сын Якуниных Сергей пошёл по стопам родителей, учится на педиатра. В свободное время помогает людям и участвует в движении "Волонтёры-медики", сообщает пресс-служба полпреда.

"Когда ребёнок растёт среди братьев и сестёр, он с раннего детства учится помогать близким. Быть внимательным, заботливым и щедрым. Уважать других и находить с ними общий язык. Он учится быть частью семьи. Отдавать частичку себя ради общего блага. И получать в ответ самую искреннюю, бескорыстную любовь и надёжную поддержку в любой ситуации", - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , орден Родительская слава

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