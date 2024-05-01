28 мая - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов по адресу: ул. Привокзальная, 22 начнется отправка 13 единиц высокопроходимой техники для бойцов в зону СВО. 12+

В Тюмени в 14 часов "Точке кипения" (ул. Республики, 142, зал "Цифрум") начнется мастер-класс по финансовой безопасности "Кибермошенники и защита от них". 18+

В Тюмени в 14 часов на сцене уличной площадки мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется "День латиноамериканской культуры". 0+

В Тюмени в 15 часов в библиотека № 6 им. З. К. Тоболкина (ул. Одесская, 39/1) в рамках киноклуба "Спектр" начнется кинопрезентация "Другие люди. Библиотечная реальность". 12+

В Тюмени в 16 часов в Тюменском медицинском университете (ул. Одесская, 54) начнется открытие III Регионального хакатонв цифровых технологий в здоровьесбережении "IT SaveHealth". 16+

В Тюмени в 19 часов "Точке кипения" (ул. Республики, 142, зал "Цифрум") начнется мастер-класс для предпринимателей "Нейросети для бизнеса: новые возможности для маркетинга и продаж". 18+

Интересное в этот день:

1742 — в Лондоне сооружён первый крытый плавательный бассейн.

1831 — в Санкт-Петербурге открылся для обозрения Румянцевский музей (в 1861 году был переведён в Москву).

1919 — в РСФСР созданы войска внутренней охраны республики.

1938 — образована Мурманская область.

1999 — в Милане после 22 лет реставрации снова стала доступна для публики фреска Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

2017 — японец Такума Сато стал первым в истории азиатским гонщиком, выигравшим "500 миль Индианаполиса".