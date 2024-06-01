  • 1 июня 20241.06.2024суббота
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Александр Моор: сделать каждого ребенка счастливее – совместная задача семьи и государства

Губернатор, 08:18 01 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Международным днём защиты детей поздравил жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, символично, что с этого праздника детства начинается календарное лето, а для большинства школьников и долгожданные каникулы. Сегодня в регионе почти 400 тысяч детей и каждый третий ребенок воспитывается в многодетных семьях.

Нет ничего важнее детей, считает глава Тюменской области. Эта праздничная дата напоминает всем взрослым о высокой ответственности, которую мы за них несем. Именно в них – наше продолжение, семейное счастье, будущее региона и всей нашей страны. Дети наполняют нашу жизнь высшим смыслом и безусловной любовью.

Сделать каждого ребенка счастливее – совместная задача семьи и государства. Сегодня возможности для этого есть. Реализуется много новых и уже зарекомендовавших себя проектов, нацеленных на раскрытие потенциала каждого ребенка и формирование семейных ценностей.

"В этот день особые слова благодарности выражаю всем взрослым: родителям, старшему поколению членов семьи – бабушкам и дедушкам, воспитателям, учителям и наставникам за заботу, душевное тепло и добро, которое вы дарите детям. Особая признательность - многодетным и приемным семьям. Уверен, общими усилиями мы воспитаем настоящих граждан нашего Отечества. Желаю всем крепкого здоровья! И пусть у каждого ребенка будет счастливое детство!" - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , День защиты детей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:41 01.06.2024Александр Моор подвёл итоги работы филиала фонда "Защитники Отечества" за год
08:18 01.06.2024Александр Моор: сделать каждого ребенка счастливее – совместная задача семьи и государства
17:21 31.05.2024Александр Моор вручил сотрудникам компании "Мостоотряд-36" награды за добросовестный труд
14:15 31.05.2024Шесть соглашений о сотрудничестве действуют между Тюменской областью и акиматами Казахстана