Александр Моор: сделать каждого ребенка счастливее – совместная задача семьи и государства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Международным днём защиты детей поздравил жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, символично, что с этого праздника детства начинается календарное лето, а для большинства школьников и долгожданные каникулы. Сегодня в регионе почти 400 тысяч детей и каждый третий ребенок воспитывается в многодетных семьях.

Нет ничего важнее детей, считает глава Тюменской области. Эта праздничная дата напоминает всем взрослым о высокой ответственности, которую мы за них несем. Именно в них – наше продолжение, семейное счастье, будущее региона и всей нашей страны. Дети наполняют нашу жизнь высшим смыслом и безусловной любовью.

Сделать каждого ребенка счастливее – совместная задача семьи и государства. Сегодня возможности для этого есть. Реализуется много новых и уже зарекомендовавших себя проектов, нацеленных на раскрытие потенциала каждого ребенка и формирование семейных ценностей.

"В этот день особые слова благодарности выражаю всем взрослым: родителям, старшему поколению членов семьи – бабушкам и дедушкам, воспитателям, учителям и наставникам за заботу, душевное тепло и добро, которое вы дарите детям. Особая признательность - многодетным и приемным семьям. Уверен, общими усилиями мы воспитаем настоящих граждан нашего Отечества. Желаю всем крепкого здоровья! И пусть у каждого ребенка будет счастливое детство!" - сказал Александр Моор.