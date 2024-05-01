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Кубок особого сплава прошел закалили в тюменском термальном источнике

Общество, 19:48 27 мая 2024

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Кубку особого сплава, символизирующему великую мощь Урала и Сибири, привезли в Тюмень 27 мая. Торжественная церемония передачи Кубка прошла на мосту Влюбленных. Затем его доставили в экопарк "Тайга". Честь закалить кубок в знаменитой тюменской минеральной воде досталась многодетной семье Сметаниных, сообщает пресс-служба департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Мы наполнили Кубок теплом своего семейного очага. Для нас это огромный праздник, тем более что одному из наших малышей сегодня исполнилось два года", – поделилась хорошим настроением мама восьмерых детей Анастасия Сметанина.

28 мая Кубок особого сплава прибудет в Ямало-Ненецкий автономный округ.

После завершения эстафеты по регионам УФО Кубок особого сплава отправится в Москву. На международной выставке-форуме "Россия" его вручат победителю Межрегионального творческого турнира, который пройдет в рамках Дней регионального развития Уральско-Сибирского макрорегиона "Пространство будущего" 4 и 5 июня.

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