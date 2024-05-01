Более шести миллионов рублей получат на реализацию проектов участники форума "Утро"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники форума молодёжи Уральского федерального округа "Утро", который состоится в Екатеринбурге с 22 по 28 июня, получат на реализацию своих проектов более шести миллионов рублей. Гранты предоставлены Росмолодёжью, сообщают организаторы.

Размер гранта для одного проекта варьируется от 5 до 500 тыс. рублей. Подать заявку можно до 17 июня на сайте. Защита проектов пройдет в дни форума по 18 номинациям.

🔹Форум "Утро" проводится по поручению президента России при поддержке полпреда в УФО Владимира Якушева. Главной темой этого года станет "Урал профессиональный".