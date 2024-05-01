Сбер повысил ставки по "Накопительному счёту"

Банк повысили ставку по продукту "Накопительный счёт" до 16% годовых, а для клиентов уровня СберПервый и Sber Private Banking – до 17% на первые три месяца после первого открытия счета.

Открыть и пополнить накопительный счет можно в том числе с помощью Системы быстрых платежей из любого банка без комиссии (до 30 млн рублей в месяц).

Один из самых выгодных и удобных накопительных продуктов Сбера — с начислением процентов на ежедневный остаток — теперь будет доступен всем клиентам с подпиской СберПрайм и СберПрайм+. Причем, клиенты могут открыть сразу несколько таких счетов под разные цели. Раньше его могли открыть только зарплатные, премиальные клиенты и клиенты, получающие пенсию на карту Сбера.

Кроме доступа к выгодному сберегательному продукту, подписка СберПрайм и СберПрайм+ дает возможность выбирать категории повышенного кешбэка в обновленной программе лояльности СберСпасибо на покупки, а также открывает доступ к лучшим условиям по продуктам и сервисам Сбера и партнёров, среди которых финансовые и lifestyle сервисы.

Сбер запустил "Накопительный счёт" в ноябре 2023 года, за этот период клиенты открыли уже более 3,5 млн таких счетов. Накопительный счёт - один из самых популярных продуктов у клиентов, которым необходима большая гибкость при управлении своими финансами. С начала года портфель Сбербанка по накопительным счетам вырос в 2 раза - до 2,5 трлн рублей.

Сергей Широков, директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка:

"Воспользоваться "Накопительным счётом" может любой клиент, у которого оформлена подписка СберПрайм и СберПрайм+. Количество счетов не ограничено. Проценты начисляются на сумму до 1 млн рублей. Всегда можно снять деньги, когда они потребуются. Этот продукт взял всё лучшее от вклада и счёта: от вклада — высокую доходность, а от счёта — гибкость: нет никаких ограничений по пополнению и снятию средств. Открыть счёт можно, не выходя из дома, — в СберБанк Онлайн".

Ранее, 27 мая Сбер повысил ставки по линейке СберВкладов. Максимальная ставка по "СберВкладу" составила 15% годовых, по "СберВкладу Премьер" – 15,25%, по "СберВкладу Лидер" – 15,5%. Доходность зависит от суммы и срока вклада, способа открытия и схемы выплаты процентов.

Максимальный процент можно получить, вложив деньги на срок 7 месяцев. При открытии в Сбербанк Онлайн ставка выше, чем в отделении.

Проценты по вкладу на выбор клиента выплачиваются в конце срока или ежемесячно. Ставка будет выше при выплате процентов в конце срока. Более высокую ставку получают зарплатные клиенты банка и пенсионеры, а также владельцы подписки СберПрайм+ или пакета услуг Новый СберПремьер, СберПервый или Sber Private Banking.

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