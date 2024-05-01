"Россети Тюмень" пресекли хищения электроэнергии на 2 млн рублей в Тюменской области

Фото пресс-службы АО «Россети Тюмень» Фото пресс-службы АО «Россети Тюмень»

Специалисты "Россети Тюмень" в первом квартале 2024 года выявили 28 фактов энерговоровства, совершенного нарушителями - физическими лицами в Тюменском макрорегионе. Общий объем ущерба составил 888 тысяч киловатт-часов на сумму более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба АО "Россети Тюмень".

Большинство случаев незаконного подключения к сетям "Россети Тюмень" зафиксировано в Тюменской области, где только за первый квартал энергетики совместно с правоохранительными органами провели 86 рейдов. Так, крупнейшее хищение: 93 тысячи киловатт-часов на 226 тыс. рублей, совершил житель села Каменка Тюменского района. Материалы по данному и всем остальным выявленным случаям направлены в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

Энергетики напоминают - безучетное и бездоговорное потребление вредит всем жителям региона. В первую очередь от него страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается из-за несанкционированных действий в электрических сетях. Кроме того, это может стать причиной пожара, а самовольное подключение к энергоинфраструктуре может стоить нарушителям здоровья и даже жизни.

Анонимно сообщить о выявленных случаях воровства электроэнергии можно по круглосуточному номеру единого контактного центра "Россети Тюмень" 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).