Тюменцев приглашают на фестиваль молодежных культур 1 июня

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Фестиваль молодежных культур "ФанКульт Привет" пройдет на многоуровневой парковке у моста Влюбленных в Тюмени 1 июня. Мероприятие стартует в 16 часов с выставки, где будет представлено более 60 красивых и необычных автомобилей. Участники автовыставки будут расскажут о своих машинах и напомнят о ПДД, сообщают орагнизаторы.

С 18 часов в рамках официального открытия фестиваля запланированы показательные дрифт- и стант-выступления, а также розыгрыши ценных призов среди зрителей. Продолжится шоу баттлами по брейку, а скейт- и самокат-мастера продемонстрируют свои навыки.