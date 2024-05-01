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Тюменцев приглашают на фестиваль молодежных культур 1 июня

Общество, 08:13 30 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Фестиваль молодежных культур "ФанКульт Привет" пройдет на многоуровневой парковке у моста Влюбленных в Тюмени 1 июня. Мероприятие стартует в 16 часов с выставки, где будет представлено более 60 красивых и необычных автомобилей. Участники автовыставки будут расскажут о своих машинах и напомнят о ПДД, сообщают орагнизаторы.

С 18 часов в рамках официального открытия фестиваля запланированы показательные дрифт- и стант-выступления, а также розыгрыши ценных призов среди зрителей. Продолжится шоу баттлами по брейку, а скейт- и самокат-мастера продемонстрируют свои навыки.

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# молодежь , фестиваль

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