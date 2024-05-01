В схему движения маршрута № 57д в Тюмени добавят новую остановку
Общество, 16:49 29 мая 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Изменения внесут в схему движения маршрута № 57д "ул. Энергостроителей – Московский дворик" в Тюмени с 1 июня. При движении после остановки "ЖК "Плеханово" добавится остановочный пункт "ул. Московский тракт", сообщает администрация города.
Уточнить расписание пассажиры общественного транспорта могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.