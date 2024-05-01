  • 29 мая 202429.05.2024среда
  • USD88,4375
    EUR96,2383
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В схему движения маршрута № 57д в Тюмени добавят новую остановку

Общество, 16:49 29 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изменения внесут в схему движения маршрута № 57д "ул. Энергостроителей – Московский дворик" в Тюмени с 1 июня. При движении после остановки "ЖК "Плеханово" добавится остановочный пункт "ул. Московский тракт", сообщает администрация города.

Уточнить расписание пассажиры общественного транспорта могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# общественный транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:13 29.05.2024Тюменский филармонический оркестр примет участие в торжествах к 150-летию Елены Гнесиной
17:01 29.05.2024Популярность самокатов у тюменцев в мае выросла в три раза
16:49 29.05.2024В схему движения маршрута № 57д в Тюмени добавят новую остановку
16:16 29.05.2024330 домов дезинфицировали после паводка в районах Тюменской области