Сельские ветеринары в Тюменской области смогут получать субсидии и займы на строительство или приобретение жилья

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветеринары, работающие в тюменских селах, смогут получать субсидию и займы на приобретение готового жилья. Соответствующие поправки в региональный закон о предоставлении субсидий и займов на строительство или приобретение жилья за счет средств областного бюджета, на очередном заседании приняли депутаты облдумы.

"Закон дает право на получение субсидии и займа не только на строительство индивидуального жилого дома, но и на приобретение готового жилого помещения в сельской местности, в том числе на уплату первоначального взноса, погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу (процентов по банковскому кредиту на индивидуальное жилищное строительство) , - пояснила председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

Законопроект предусматривает повышение с 45 до 50 лет возраста специалистов в области ветеринарии, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, имеющих право на получение субсидии. Также законопроектом предлагается увеличить с 55 до 60 лет возраст, до достижения которого ветеринарным специалистам предоставляются займы.