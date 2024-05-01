Пять тюменских автобусов на время поменяют маршрут

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В Тюмени городские автобусы №№ 5, 45, 46, 54, 54д поменяют маршрут на период с 1 по 5 июня. Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, сообщает городская администрация.

Автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уточнить расписание пассажиры общественного транспорта могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.