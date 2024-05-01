  • 30 мая 202430.05.2024четверг
  • USD89,2589
    EUR96,8910
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Пять тюменских автобусов на время поменяют маршрут

Общество, 18:32 30 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В Тюмени городские автобусы №№ 5, 45, 46, 54, 54д поменяют маршрут на период с 1 по 5 июня. Это связано со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, сообщает городская администрация.

Автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Уточнить расписание пассажиры общественного транспорта могут на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# общественный транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 30.05.2024Тюменские студенты-медики поучаствуют в программе "Эрудит"
18:46 30.05.2024Карантин по бешенству действует в 17 населенных пунктах Тюменской области
18:32 30.05.2024Пять тюменских автобусов на время поменяют маршрут
18:07 30.05.2024Более 18 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях Тюменской области на летних каникулах