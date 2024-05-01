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В Тюменском районе стартовала масштабная реконструкция электрических сетей

Экономика, 17:23 30 мая 2024

Фото пресс-службы АО «Россети Тюмень»

"Россети Тюмень" приступили к масштабной реконструкции электрических сетей в Тюменской области. Беспрецедентный в истории региона объем технических мероприятий по увеличению трансформаторной мощности и пропускной способности линий электропередачи (ЛЭП) планируется выполнить в 11 муниципальных образованиях за 5 месяцев – с июня до конца октября, сообщили в пресс-службе АО "Россети Тюмень".

Отметим, речь идет о втором этапе реализации Плана технических мероприятий, утвержденного Губернатором Тюменской области. Данный План в декабре 2023 года разработали "Россети Тюмень" и Департамент ЖКХ Тюменской области с привлечением территориальных сетевых организаций. Он направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей и ликвидацию проблемных вопросов в электросетевом хозяйстве региона.

На первом этапе, проходившем с января по май текущего года, энергетики выполнили осмотр почти 500 км ЛЭП и технический аудит порядка 1000 энергообъектов, питающих жилой сектор и социально значимые объекты Тюменского района.

В ходе реконструкции в Тюменском районе будут полностью обновлены 137 энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение свыше 130 тысяч человек.

Специалисты "Россети Тюмень" подготовят к пиковым нагрузкам 105 трансформаторных подстанций (ТП). На них установят новые трансформаторы, заменят автоматические выключатели, разрядники и разъединители. В результате мощность питающих центров вырастет от 1,5 до 2,5 раз.

На линейных объектах энергетики смонтируют более 105 км самонесущего изолированного провода (СИП) с повышенной износостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Основной акцент в реконструкции ЛЭП будет сделан на замене неизолированного провода и увеличении пропускной способности воздушных линий. Также специалисты энергокомпании заменят порядка 3 тыс. деревянных опор на железобетонные и установят около 5 тыс. новых изоляторов.

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# ПАО Россети , электроснабжение

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