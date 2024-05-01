Директор комбината стеновых материалов из Тюмени вошел в топ-100 промышленников России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ-100 лучших молодых промышленников России вошел генеральный директор комбината стеновых материалов "Винзер" Денис Жалнин. Рейтинг сформирован Минпромторгом, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

По словам директора департамента инвестиционной политики Анатолия Картухина, награда "Молодой промышленник года" – это традиция, которая позволяет выявить и отметить наиболее инициативных, результативных управленцев.

"Денис Жалнин, как современный идейный руководитель, активно способствует повышению инвестиционной привлекательности региона, участвуя в создании уникального архитектурного облика. Под его руководством на предприятии достигнуты результаты по увеличению производительности, успешно ведется импортозамещение, проводится автоматизация и цифровизация, создаются новые рабочие места", - подчеркнул руководитель департамента.

Объем производства на комбинате достигает 140 тыс. кубических метров керамзитоблоков и 30 млн штук облицовочного кирпича. На внутреннем рынке региона – это востребованные материалы. С 2016 г. объем производства лицевого керамического кирпича на заводе вырос в 14 раз, а количество рабочих мест - более чем в 2,5 раза.

"За прошлый год мы почти в два раза увеличили производство лицевого кирпича, запустили цех по производству востребованной в России фасадной плитки, расширили географию поставок продукции завода до 55 регионов страны, проводим автоматизацию производства. Для нас участие в конкурсе - это возможность поделиться наработками с другими предприятиями России", - оценил попадание в рейтинг Минпромторга Денис Жалнин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, что всего из 75 регионов России на включение в топ-100 лучших молодых промышленников претендовали более 650 кандидатов. В прошлом году Тюменскую область в нем представляли три руководителя.