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Три руководителя промпредприятий из Тюмени вошли в топ участников конкурса Минпромторга

Экономика, 09:17 19 июня 2023

operativnyishtabtyumen | Фото: operativnyishtabtyumen

В топ участников федерального конкурса Минпромторга "Молодой промышленник года" вошли три руководителя промпредприятий Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

В числе номинантов - учредитель завода "СибБурМаш" Дмитрий Витязев. Предприятие специализируется на разработке бурового и нефтепромыслового оборудования и технологий.

Гендиректор Винзилинского завода керамических стеновых материалов Денис Жалнин. Продукция предприятия востребована не только в Тюменской области. Ее используют при строительстве таких знаковых для страны объектов, как Арктик СПГ-2

Учредитель ООО "Проектные технологии" Сергей Чернобаев. Компания работает с 2007 года в сфере проектирования объектов нефтегазового, нефтехимического назначения, а также особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

В ведомстве уточнили, что сего на конкурс поступило 600 заявок, отбор прошли 100 из 47 регионов России. Награждение десяти победителей состоится на Международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге 11 июля 2023 года.

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# конкурс , Минпромторг РФ , промышленность

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