От тюменцев ждут заявок на Национальную премию в области детской и подростковой литературы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на соискание Национальной премии в области детской и подростковой литературы стартовал. От тюменских писателей, издательств, учреждений культуры и творческих союзов ждут заявки.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во Вконтакте.

"Тюменская область богата талантливыми писателями. Среди них есть и самобытные авторы детской литературы. Приглашаю творцов к участию в конкурсе. Премия учреждена Минкультуры и Минцифры России. Ее цель – поощрение авторов, иллюстраторов и издателей современной отечественной литературы для детей", - рассказала она.

Прием заявок открыт до 30 июня 2024 года. Премия присуждается в номинациях: "За вклад в развитие детской литературы", "Лучшее прозаическое произведение для детей", "Лучшее прозаическое произведение для подростков", "Лучший издательский проект для детей и подростков" и другие. Имена лауреатов будут названы в сентябре 2024 года на Московской международной детской книжной ярмарке.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте.