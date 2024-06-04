Более 430 тюменских ИП получили пособия по обязательному соцстрахованию в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 430 жителям региона, ведущим предпринимательскую деятельность, оплатили пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2023 году. Общая сумма выплат составила свыше 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

Возможность получать от СФР пособия по обязательному социальному страхованию имеют индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных сотрудников. Чтобы иметь право на получение пособий, индивидуальный предприниматель должен вступить в добровольные правоотношения с СФР, уплатить взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

"Для получения пособия в 2024 году предприниматель должен был уплатить взносы до конца 2023 года. Если внести взносы до конца 2024 года, возможность получать оплату по пособиям в таком случае возникнет у гражданина в 2025 году. Для этого необходимо подать заявление в клиентской службе Отделения СФР, в МФЦ или на портале госуслуг", – пояснила управляющий ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.