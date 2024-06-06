Пять тысяч саженцев сосны высадили в Аромашевском лесничестве

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Завершением проекта по высадке более 300 тыс. деревьев отметили День защиты окружающей среды в Тюменской области. 5 июня на территории Аромашевского лесничества высадили пять тыс. саженцев сосны, сообщает информационный центр правительства региона.

Всего в рамках программы СИБУРа "Зеленая формула" за весенний период высадили 300 тысяч саженцев.

“Правительство Тюменской области в лице департамента лесного комплекса региона выражает искреннюю поддержку инициативам крупного бизнеса, направленным на защиту окружающей среды", – сказал начальник управления государственного лесного контроля департамента лесного комплекса Тюменской области Константин Драгилев.

Лесопосадочные работы, которые прошли 5 июня, старший менеджер функции "Климатические инициативы и углеродное регулирование" СИБУРа Татьяна Романенкова назвала значимым рубежом для программы "Зеленая формула" в Тюменской области. “СИБУР очень ценит поддержку со стороны муниципалитета и региона", – добавила она.

В мероприятии приняли участие представители СИБУРа вместе со студентами Тюменского государственного университета и Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, представителями Департамента лесного комплекса Тюменской области и "Волонтерами леса".

Лесоклиматическая программа СИБУРа "Зеленая формула" стартовала в 2022 году. Компания планирует высадить в регионах присутствия не менее 5 млн деревьев к 2025 году.