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80 лет — 80 фактов о Тюменской области

Праздник народного творчества пройдет в Нижней Тавде

Общество, 15:25 07 июня 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Праздник народного творчества "На подворье" пройдет в рамках празднования 80-летия Тюменской области у историко-краеведческого центра в с. Нижняя Тавда 9 июня, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Гостей мероприятия ждут ярмарка ремесленных изделий, интерактивные площадки, аттракционы, парад творческих коллективов, мастер-классы по народным промыслам, концертная программа ансамблей и солистов Тюменской и Свердловской областей.

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