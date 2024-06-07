Праздник народного творчества пройдет в Нижней Тавде
Общество, 15:25 07 июня 2024
| Фото: департамент культуры Тюменской области
Праздник народного творчества "На подворье" пройдет в рамках празднования 80-летия Тюменской области у историко-краеведческого центра в с. Нижняя Тавда 9 июня, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.
Гостей мероприятия ждут ярмарка ремесленных изделий, интерактивные площадки, аттракционы, парад творческих коллективов, мастер-классы по народным промыслам, концертная программа ансамблей и солистов Тюменской и Свердловской областей.