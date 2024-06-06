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Тюменская делегация представила тематические программы кампуса на федеральной стратсессии

Общество, 16:27 06 июня 2024

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Команда Тюменской области успешно представила наработки по формированию тематических программ и продуктовых линеек тюменского кампуса на федеральной стратегической сессии в МГТУ им. Н.Э. Баумана. В тюменском портфеле программ более 30 научно-технологических и образовательных продуктов будущего объекта.

"Крайне важно, чтобы участники сессии смогли выработать четкие стратегии для развития кампусов и определить, какие инновационные продукты они будут создавать совместно с индустриальными партнерами. Разработанные продуктовые линейки должны быть востребованы всеми участниками проекта — от студентов до экономики региона. Университеты должны активно участвовать в научно-технологическом развитии страны и подготовке квалифицированных кадров, чтобы достичь национальных целей, поставленных президентом", – отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Работа проектного офиса кампуса региона по формированию инновационных продуктов совместно с вузами и индустриальными партнерами будет продолжена.

Напомним, межвузовский кампус создают в рамках нацпроекта "Наука и университеты"

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