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На улице Олимпийской в Тюмени будут временно недоступны проезды

Общество, 21:02 06 июня 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Проезды будут временно недоступны на ул. Олимпийской в Тюмени. Это связано с капитальным ремонтом участка тепловой сети, сообщает администрация города.

Будет прекращено движение транспортных средств на следующих проездах:

– от дома по ул. Олимпийской, 6а, до дома по ул. Олимпийской, 12, – с 17 по 27 июня;

7 к домам №№ 12,12а по ул. Олимпийской – с 27 июня по 17 июля.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Схемы объезда: ул. Олимпийская, межквартальные проезды.

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# дорожное движение

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