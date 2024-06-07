Около 50 тюменцев прокачают свои навыки в создании сценариев для кино

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 50 тюменцев прокачают свои навыки в создании сценариев для кино на проекте "Сценарный интенсив", который стартовал в музейном комплексе им. Словцова 7 июня. Обучать ребят в течение трех дней будут региональные и федеральные эксперты с опытом создания кинопродуктов.

"Мы долго думали, чего же не хватает для нашего киносообщества. Коллеги подсказали, что надо готовить сценаристов. Этот тот первый шаг для того, чтобы создать фильм. Сценаристов в Тюмени мало, поэтому направление требует развития", — рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта Александр Лавренов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспертами стали креативный продюсер киностудии ГПМ КИТ, редактор ("Доктор Лиза", "Легенда о Коловрате"), преподаватель Института кино НИУ ВШЭ Элина Столерова, сценарист "Мой капитан", "Рыжая"), продюсер ("Крутые меры", "Сережка Казановы") Елена Цвентух. Она также была главным редактором в кинокомпаниях "Дельфин", "Черепаха", РВС-Санкт-Петербург, "Триикс Медиа". Третьим спикером станет режиссер, сценарист Раиля Каримова, которая работала в составе режиссерской группы "Чувства Анны", "Про любовь", "Трое", "Фея", шеф-редактор докпроекта "Шахматы".

Среди региональных экспертов — режиссер и сценарист Владимир Мотырев, выпустивший "Деревню проклятых", "Незримое". Он участник и лауреат российских и международных кинофестивалей. Режиссер театра и кино, автор фильмов "Папаша в бегах", "Сценарий жизни" Алексей Южаков и режиссер, сценарист Михаил Музалевский. Он снял такие проекты, как "Панчер", "Деньги на дорогу" и другие.

"Нужно много сослагательных, чтобы создать интересный и большой сценарий, которым заинтересуется продюсер и выделит деньги на ленту. Бывает, разработка хорошего продукта занимает до года. Это нормально в индустрии. Важно продумать каждую деталь, чтобы были интересные персонажи, история, атмосфера, надо придумать, как заинтересовать зрителя", — поделился Владимир Мотырев.

Программа предстоит насыщенная. Участники встретятся с представителями местных кинокоманд "Из опыта работы тюменских сценаристов", посетят лекции "Тема и идея" и "Герой как проводник этой идеи", поработают с экспертами индивидуально или в группах.

Ученик 10 класса Иван Пахомов приехал на интенсив специально из Ялуторовского района. Он учится в киношколе, недавно прошёл подготовительные курсы по киномастерству в Москве. Но именно сценарии школьник писал только для мероприятий.

"Приехал, чтобы потренироваться в написании сценариев для кино и сериалов. Вообще свое будущее планирую связать с кино. Собираюсь после 11 класса поступать в Великобританию на режиссера. Сейчас активно учу английский язык", — отметил старшеклассник.

Свои работы участники представят на питчинге 9 июня в Тюменском технопарке. Ребята должны разработать сценарии тизера или набросок поэпизодника сериала. Победители и призеры получат сертификаты на онлайн-обучение по работе над своим кинопродуктом. Остальные тюменцы будут самостоятельно дорабатывать сценарии.

"В любом случае будем им помогать в той или иной степени. Ни в коем случае не хотим, чтобы эти наработки ушли в стол. Кино нужно развивать", — заверил Александр Лавренов.

За проектом можно следить в группе "Тюменское кино".

Виктория Макарова